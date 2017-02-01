В Киеве на стройке насмерть разбился столяр

Сегодня, 15:28

Мужчина выполнял работы без ремня безопасности

 

Мужчина погиб на стройке
Мужчина погиб на стройке. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В Дарницком районе Киева на строительстве произошел несчастный случай.

Вчера в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступило сообщение: на улице Заречной на территории недостроенной многоэтажки с четвертого этажа балкона упал столяр.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили личность погибшего – это 43-летний житель Ровенской области. По предварительной информации, мужчина выполнял работы без ремня безопасности.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ч. 2 ст. 271 (Нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

Напомним, в ноябре прошлого года в Киеве молодой монтажник выпал с шестого этажа во время работы и погиб на месте происшествия.

Напомним, в сентябре 2014 года на ул. Ярославская, 22 бетонная плита весом в несколько тонн упала на одного из монтажников, когда он с бригадой прокладывал электрокабеля в разрытой траншее на улице. "Одна из бетонных плит (такие плиты укладывались под асфальтом для того, чтобы земля не проседала. — Авт.) с 1,5 метра высоты упала вниз, прямо на мужчину, который в этот момент находился под ней", — рассказали в пресс-службе ГСЧС Киева. На место трагедии прибыли спасатели, но поднять плиту им не удалось. "Она оказалась слишком тяжелой, пришлось задействовать строительный кран", — объяснили в ГСЧС. Когда же плиту подняли, под ней обнаружили бездыханное тело монтажника-электрика. Он был жителем Киевской области.
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Источник:

"Сегодня"

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