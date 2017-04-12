В Киеве на стройке погиб рабочий

В Соломенском районе Киева произошел трагический случай. Во время выполнения работ на строительной площадке погиб мужчина.

На линию "102" поступило сообщение о падении человека с высоты. На место прибыла "скорая", но 47-летний мужчина скончался до приезда медиков.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Как рассказали правоохранителям коллеги погибшего, после утреннего инструктажа по технике безопасности им дали задание принять груз труб с крана. После этого трубы необходимо было переместить на склад, который находился на одном из этажей недостроя. Мужчина остался ждать груз, а уже через несколько минут коллега увидел, что он упал с 12-метровой высоты.

По данному факту следственным отделом Соломенского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 ("Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, в марте в Киеве работника насмерть придавило конструкцией весом в тонну.