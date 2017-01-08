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В Киеве на Телиги застряли фура и троллейбус с гармошкой (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7863/68_main.1483883809.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/68_tn.1483883809.jpg Происшествия Пассажирам приходится возвращаться по встречке

В Киеве на Телиги застряли фура и троллейбус с гармошкой (фото)

Сегодня, 15:55

Пассажирам приходится возвращаться по встречке

В Киеве улица Елены Телиги в сторону от Петровки к Дорогожичам перекрыта. На дороге застряли фура и троллейбус с гармошкой. Пассажирам приходится возвращаться по встречной полосе за отбойником.

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Скриншот с сайта Яндекс.карты

Как сообщает корреспондент Сегодня.ua, дороги не чистят от снега, и лучше не выезжать на легковых авто без крайней необходимости.

Напомним, в Киеве возле станции метро "Левобережная" люди катаются на сноубордах. Так как дороги покрыты снегом, это делать довольно легко.
снег, троллейбус, фура, снегопад, телиги, застряли
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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