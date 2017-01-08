В Киеве на Телиги застряли фура и троллейбус с гармошкой (фото)

В Киеве улица Елены Телиги в сторону от Петровки к Дорогожичам перекрыта. На дороге застряли фура и троллейбус с гармошкой. Пассажирам приходится возвращаться по встречной полосе за отбойником.

Скриншот с сайта Яндекс.карты

Как сообщает корреспондент Сегодня.ua, дороги не чистят от снега, и лучше не выезжать на легковых авто без крайней необходимости.

Напомним, в Киеве возле станции метро "Левобережная" люди катаются на сноубордах. Так как дороги покрыты снегом, это делать довольно легко.