В Киеве на три года посадили мужчину, натравившего пса на оппонента

Сегодня, 11:02

Обвиняемый полностью признал свою вину, добавив, что во время конфликта хотел защитить своего знакомого

 

Хулиган проведет следующие три года и один месяц в тюрьме
Хулиган проведет следующие три года и один месяц в тюрьме. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

В Киеве суд вынес приговор киевлянину, который натравил пса на мужчину.

ЧП случилось в Шевченковском районе столицы. Прогуливаясь со своей собакой, злоумышленник заметил своего товарища, который конфликтовал с незнакомцем. Киевлянин пришел на помощь знакомому и начал нецензурно выражаться в отношении оппонента, а в разгар ссоры натравил пса на незнакомца и угрожал ножом. Затем он еще и несколько раз ударил мужчину в лицо.

Правоохранители задержали хулигана неподалеку от места преступления. Выяснилось, что мужчина в прошлом неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи, мошенничества, вымогательства и грабежи.

Обвиняемый полностью признал свою вину, добавив, что во время конфликта хотел защитить своего знакомого.

Приговором Шевченковского районного суда Киева злоумышленника за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы.

Кроме того, на основании ст. 70 (Назначение наказания по совокупности преступлений) присоединена неотбытая часть наказания предыдущего приговора, то есть хулиган проведет следующие три года и один месяц в тюрьме.

Напомним, лидера украинской группы "Друга ріка" Валерия Харчишина во время езды на велосипеде укусила собака. Музыканту пришлось обратиться за помощью в травмпункт и полицию.
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Источник:

"Сегодня"

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