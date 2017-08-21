В Киеве на три года посадили мужчину, натравившего пса на оппонента

Обвиняемый полностью признал свою вину, добавив, что во время конфликта хотел защитить своего знакомого

В Киеве суд вынес приговор киевлянину, который натравил пса на мужчину.

ЧП случилось в Шевченковском районе столицы. Прогуливаясь со своей собакой, злоумышленник заметил своего товарища, который конфликтовал с незнакомцем. Киевлянин пришел на помощь знакомому и начал нецензурно выражаться в отношении оппонента, а в разгар ссоры натравил пса на незнакомца и угрожал ножом. Затем он еще и несколько раз ударил мужчину в лицо.

Правоохранители задержали хулигана неподалеку от места преступления. Выяснилось, что мужчина в прошлом неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи, мошенничества, вымогательства и грабежи.

Обвиняемый полностью признал свою вину, добавив, что во время конфликта хотел защитить своего знакомого.

Приговором Шевченковского районного суда Киева злоумышленника за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы.

Кроме того, на основании ст. 70 (Назначение наказания по совокупности преступлений) присоединена неотбытая часть наказания предыдущего приговора, то есть хулиган проведет следующие три года и один месяц в тюрьме.

Напомним, лидера украинской группы "Друга ріка" Валерия Харчишина во время езды на велосипеде укусила собака. Музыканту пришлось обратиться за помощью в травмпункт и полицию.