В Киеве на Троещине "БМВ" слетел с трассы в овраг

В Киеве на пересечении улиц Ватутина и Цветаевой автомобиль "БМВ" вылетел за круг и пробил ограждение. К счастью, водитель не пострадал. По предварительным данным, мужчина находится в состоянии сильного опьянения. На месте работает полиция.

Отметим, такие аварии являются типовыми для данного перекрестка.