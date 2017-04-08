В Киеве на Троещине "БМВ" слетел с трассы в овраг

8 Апреля 2017, 22:55

 По предварительным данным, мужчина находится в состоянии сильного опьянения


На месте ДТП. Фото: Влад Антонов

На месте ДТП. Фото: Влад Антонов

В Киеве на пересечении улиц Ватутина и Цветаевой автомобиль "БМВ" вылетел за круг и пробил ограждение. К счастью, водитель не пострадал. По предварительным данным, мужчина находится в состоянии сильного опьянения. На месте работает полиция. 

Отметим, такие аварии являются типовыми для данного перекрестка. 
авария, ДТП, водитель
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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