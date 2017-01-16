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В Киеве на Троещине легковушка сбила девушку-пешехода и остановила трамваи (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7885/79_main.1484561770.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/79_tn.1484561770.jpg Происшествия На месте работает полиция

В Киеве на Троещине легковушка сбила девушку-пешехода и остановила трамваи (фото)

Сегодня, 12:13

На месте работает полиция

В столице сегодня утром на ул. Закревского в Деснянском районе произошло серьезное ДТП.

Как сообщают в сообществе "Троещина ВК", на дороге не разминулись две легковушки. Одна из них вылетела с проезжей части на трамвайные пути и сбила девушку, которая собиралась переходить дорогу (по словам очевидцев, в неположенном месте).

На место выехала скорая и полиция. Также, как сообщают в "Киевпастранс", из-за ДТП с 11:30 заблокировано движение трамваев №№28,33,35 в направлении метро "Лесная".
ДТП, полиция, трамваи, троещина, киевпастранс
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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