ФОТОФАКТ. В Киеве на Троещине подростки открыли купальный сезон прыжками с моста

Сегодня, 12:59

Парни ныряли с моста в канал

Подростки открыли купальный сезон. Фото: Троещина ВК
Подростки открыли купальный сезон. Фото: Троещина ВК

Несмотря на солнечную, но довольно холодную погоду, "экстрималы" уже открыли в Киеве купальный сезон.

Как сообщают в сообществе "Троещина ВК", вчера на ул. Закревского молодые парни устроили себе развлечение и прыгали с мостика в канал.

Жители отреагировали по-разному. "В этом канале запрещено купаться!!! Там столько заразы разной… Что они думали, когда прыгали в воду?", – комментируют люди.

Другие пишут, что все в таком возрасте многие совершали необдуманные поступки.
подростки, люди, троещина, купальный сезон, с моста
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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