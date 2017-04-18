ФОТОФАКТ. В Киеве на Троещине подростки открыли купальный сезон прыжками с моста
Парни ныряли с моста в канал
Несмотря на солнечную, но довольно холодную погоду, "экстрималы" уже открыли в Киеве купальный сезон.
Как сообщают в сообществе "Троещина ВК", вчера на ул. Закревского молодые парни устроили себе развлечение и прыгали с мостика в канал.
Жители отреагировали по-разному. "В этом канале запрещено купаться!!! Там столько заразы разной… Что они думали, когда прыгали в воду?", – комментируют люди.
Другие пишут, что все в таком возрасте многие совершали необдуманные поступки.
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