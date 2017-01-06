В Киеве на улице нашли гранату

В столице сегодня на линию "102" поступило сообщение: на проспекте Валерия Лобановского прямо на дороге лежит предмет, похожий на гранату без запала, сообщили в ГУ НП Киева.

По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа и взрывотехническая служба, которые обнаружили боевую гранату "Ф-1" и запал "УЗРГМ" рядом с ней. Сообщений об угрозе взрыва по данному адресу в полицию не поступало. Опасное устройство изъяли и направили на экспертное исследование.

Сведения о событии зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Принимается решение о внесении данных в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины.