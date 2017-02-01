В Киеве на улице Зодчих горит новостройка (фото)

Сегодня, 17:21

Пожар начался напротив роддома №3, улица окутана дымом


Пожар на Зодчих. Фото: vk.com/svyatoshinckiy_rayon

Пожар на Зодчих. Фото: vk.com/svyatoshinckiy_rayon

Пожар на Зодчих. Фото: vk.com/svyatoshinckiy_rayon

Пожар на Зодчих. Фото: vk.com/svyatoshinckiy_rayon

В Киеве на улице Зодчих загорелась новостройка. Об этом сообщается в группе "Святошинский район" Вконтакте. Как пишут местные жители, пожар начался напротив роддома №3.

Вся улица окутана темно-серым дымом, пожарных на фотографиях с места ЧП не видно.

Напомним, в Киеве произошел пожар в частном доме на ул. Садовой. Сообщение о пожаре поступило спасателям 31 января в 11:07. Как оказалось, в двухэтажном частном жилом доме на первом этаже возник пожар с последующим распространением огня на второй этаж дома. В 13:36 бойцы ликвидировали пожар.
пожар, жители, горит, дым, Святошинский район
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Фото: Максим

В Киеве посреди улицы загорелось авто

Сегодня, 10:45

ЧП произошло в Святошинском районе  

Происшествия

В двухэтажном частном жилом доме на первом этаже возник пожар. Фото: kyiv.dsns.gov.ua

В Киеве сгорел двухэтажный частный дом

Сегодня, 10:15

Пожар начался утром на первом этаже здания  

Происшествия

Пожарные спасли мужчину из огня. Фото: facebook.com/MNSKyiv

В Киеве из-за замкнувшего обогревателя чуть не погиб мужчина

Вчера, 11:39

Пожарные спасли жителя частной усадьбы и передали медикам  

Происшествия

В пожаре пострадали два человека. Фото: facebook.com/MNSKyiv

В жилом доме в центре Киева произошел пожар, два человека пострадали

30 Января, 12:50

Загорелось помещение консьержа, одного пенсионера госпитализировали с ожогами  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования