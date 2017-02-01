В Киеве на улице Зодчих горит новостройка (фото)

В Киеве на улице Зодчих загорелась новостройка. Об этом сообщается в группе "Святошинский район" Вконтакте. Как пишут местные жители, пожар начался напротив роддома №3.

Вся улица окутана темно-серым дымом, пожарных на фотографиях с места ЧП не видно.

Напомним, в Киеве произошел пожар в частном доме на ул. Садовой. Сообщение о пожаре поступило спасателям 31 января в 11:07. Как оказалось, в двухэтажном частном жилом доме на первом этаже возник пожар с последующим распространением огня на второй этаж дома. В 13:36 бойцы ликвидировали пожар.