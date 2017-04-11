В Киеве на вокзале активизировались уличные воры: как не стать жертвой преступников

В Киеве вокзальные воры "открыли сезон". Как правило, они активизируются на праздники. Воруют все: от кошельков и украшений – до гаджетов и банковских карточек.

Первый день отпуска киевлянки Юлии был испорчен на железнодорожном вокзале: пока она показывала билет проводнику, у нее украли кошелек с деньгами и документами. "Я захожу в вагон, и, уже там, в вагоне, вижу, что у меня расстегнут рюкзак. Сразу поняла, что что-то произошло. Когда нашла отделение полиции, там никого не было. Даже не говорили писать какое-то заявление, мне просто посоветовали оставить свой контактный номер", – жалуется Юлия Роенко, ставшая жертвой воров.

Порядком на вокзале занимается линейный отдел полиции. Мы пытались выяснить – почему правоохранители не советовали писать заявление о краже. Но их на месте не нашли. Зато патрульные полицейские уверяют: заявлять о преступлении надо всегда. Так, по крайней мере есть шанс вернуть свои вещи."Можно прочесать территорию вокзала и найти тот или иной кошелек. По крайней мере, карточки вам вернут, и сам кошелек. Денег, конечно, там уже не будет", – говорит Сергей Бурмака, инспектор патрульной полиции.

Надеяться на то, что кража попадет в объективы камер слежения ,не стоит. Сами сотрудники вокзала признаются: работают далеко не все из них. Эксперт по безопасности Михаил Гулак рассказывает: больше рискуют быть ограбленными пассажиры с тяжелыми чемоданами и женщины с детьми. Михаил показывает, как работают воры. "Смотри, везет ребенка, видишь? Что хочешь, то делай. То есть одна занята рука, и она вся сюда отвлечена", – рассказал эксперт.

Также он заметил женщину, которая выслеживает потенциальных жертв. Часто на вокзалах промышляют цыгане, целыми семьями. Эксперт дает путешественникам несколько советов. "Ни с кем не выпивайте на ж/д вокзале, пейте только свою воду, которую вы взяли с собой. Очень важно иметь одну большую сумку, за большой сумкой будет легче уследить", – рассказал Михаил.

История с Юлией завершилась почти счастливо. Через несколько дней ей позвонили с вокзала и сообщили: нашли документы и банковские карточки. Денег, конечно, не было.