В Киеве на вокзале ограбили мужчину: забрали куртку и деньги

Одного из грабителей поймали, он оказался ранее судим за кражу

В отдел полиции на станции "Киев-Пассажирский" обратился 57-летний киевлянин, который рассказал, что в подземном переходе на территории железнодорожного вокзала на него напали двое неизвестных. Один из мужчин ударил его в лицо, а другой отобрал 1800 гривен, мобильный телефон и джинсовую куртку, сообщает ГУ НП столицы.

Правоохранители начали отработку территории, в результате чего задержали 45-летнего жителя Ровенской области. Как оказалось, мужчина был ранее судим за кражу.

В 45-летнего злоумышленника изъяли деньги, которые принадлежат потерпевшему.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственным отделом Соломенского управления полиции ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Другого нападавшего разыскивают.