В Киеве на восемь лет посадили вора элитных украшений

Сегодня, 17:03

Мужчина находился в международном розыске

 

Вора приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества
Вора приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

В Киеве объявлен обвинительный приговор 39-летнему гражданину Грузии, который специализировался на похищении элитных ювелирных изделий на территории Украины и стран СНГ.

Злоумышленник был разоблачен в совершении двух краж, которые он совершил в июле и сентябре 2015 года в Киеве. Так, в помещении магазина элитных часов на ул. Городецкого он похитил женские часы с бриллиантами марки "Франк Мюллер" стоимостью почти 620 тыс. гривен, а из магазина ювелирных изделий в ТРЦ "Гулливер" – золотой браслет с бриллиантами стоимостью более 29 тыс. гривен.

Установлено, что злоумышленник действовал по устоявшейся схеме – выискивал магазины ювелирных украшений, где реализовывались достаточно ценные предметы и был, как правило, один продавец и минимум охраны. Отвлекая внимание продавцов, мужчина выбирал самые ценные украшения и похищал их.

Уже в ходе досудебного расследования выяснилось, что вор находится в международном розыске по инициативе Национального Центрального Бюро Интерпола Республики Беларусь за совершение аналогичного преступления – кражи золотого кольца с бриллиантами стоимостью более 13 тыс. долларов США.

Коллегией Печерского районного суда Киева поддержана позиция Киевской местной прокуратуры №6, мужчина признан виновным по ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 185 УК Украины (кража). Приговором суда вора приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией принадлежащего ему имущества.

Напомним, недавно в Киеве мужчина похитил из квартиры знакомой украшения и технику. С потерпевшей мужчина познакомился месяц назад. Общались они больше по телефону. Женщина решила пригласить знакомого к себе, а потом обнаружила пропажу дорогих вещей на 23 тыс. гривен.
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Источник:

"Сегодня"

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