В Киеве на Воскресенке горел жилой дом, женщина отравилась дымом

Уничтожены две комнаты и коридор, закопчены стены и потолок

В Киеве произошел пожар на ул. Стальского, 28А (Воскресенка). Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения "101" 13 апреля в 20:42.

Спасатели установили, что возгорание произошло в 9-этажном жилом доме в одной из квартир на 5-м этаже. В ходе разведки выяснилось, что в квартире никого нет, но спасатели вывели на безопасное расстояние восемь жителей дома. Одна из жительниц, 50-летняя женщина, отравилась продуктами горения, поэтому была госпитализирована в отделение токсикологии.

Уже в 21:21 пожар был ликвидирован.

В результате пожара огнем уничтожены две комнаты и коридор, закопчены стены и потолок.

Для тушения пожара было задействовано 5 единиц техники и 20 человек личного состава.

Причины пожара будут установлены правоохранительными органами.