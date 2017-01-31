В Киеве на Воздухофлотском произошло лобовое ДТП с пострадавшими (фото)

Сегодня, 20:58

Движение в направлении Севастопольской площади остановлено


В Киеве на Воздухофлотском произошло лобовое ДТП с пострадавшими, фото Дмитрий

В Киеве на Воздухофлотском произошло лобовое ДТП с пострадавшими, фото Дмитрий

В Киеве на Воздухофлотском произошло лобовое ДТП с пострадавшими, фото Дмитрий

В Киеве на Воздухофлотском произошло лобовое ДТП с пострадавшими, фото Дмитрий

В Киеве на Воздухофлотском произошло лобовое ДТП с пострадавшими, фото Дмитрий

Как сообщает корреспондент Сегодня.ua, лобовое ДТП с пострадавшими произошло в Киеве на Воздухофлотском проспекте 8.

Столкнулись Рено и Фольксваген. Движение в направлении Севастопольской площади остановлено.

На месте работали спасатели ГСЧС. Двое пострадавших.

,
ДТП, спасатели, фольксваген, движение, рено, столкнулись, ГСЧС, площади
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве пьяный водитель, скрываясь с места ДТП, врезался в столб

Сегодня, 20:30

Пьяное ДТП произошло в столице на проспекте Маяковского

Запад

Пьяный водитель на джипе переехал женщину

Сегодня, 12:30

Виновник смертельной аварии попытался сбежать с места трагедии 

Харьков

На месте аварии

В Харькове автомойщики угнали машину и попали в ДТП

Сегодня, 12:08

Парни решили покататься по вечернему городу без ведома владельца иномарки 

Происшествия и криминал

Фото: misto.kh.ua

В Винницкой области 8-летний мальчик попал под колеса авто, выходя из маршрутки

Сегодня, 11:25

Водитель автомобиля "Форд-Транзит", не придерживаясь безопасной скорости, сбил школьника, который шел по пешеходному переходу

Происшествия

Жители Троещины в Киеве не могут выехать в центр из-за аварии на Московском мосту

Сегодня, 10:11

Проспект Маяковского стоит, люди идут пешком  

Происшествия

Легковушка столкнулась с фурой

В Киеве на Столичном шоссе в ДТП погиб водитель легковушки

Сегодня, 09:45

Мужчина не пропустил грузовик

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования