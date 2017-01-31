В Киеве на Воздухофлотском произошло лобовое ДТП с пострадавшими (фото)
Движение в направлении Севастопольской площади остановлено
В Киеве на Воздухофлотском произошло лобовое ДТП с пострадавшими, фото Дмитрий
В Киеве на Воздухофлотском произошло лобовое ДТП с пострадавшими, фото Дмитрий
В Киеве на Воздухофлотском произошло лобовое ДТП с пострадавшими, фото Дмитрий
В Киеве на Воздухофлотском произошло лобовое ДТП с пострадавшими, фото Дмитрий
В Киеве на Воздухофлотском произошло лобовое ДТП с пострадавшими, фото Дмитрий
Как сообщает корреспондент Сегодня.ua, лобовое ДТП с пострадавшими произошло в Киеве на Воздухофлотском проспекте 8.
Столкнулись Рено и Фольксваген. Движение в направлении Севастопольской площади остановлено.
На месте работали спасатели ГСЧС. Двое пострадавших.
,
Комментарии