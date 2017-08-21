В Киеве на взятке погорел глава комиссии

Мужчину обвиняют в том, что он требовал 90 тыс. грн у учителя лицея за содействие в назначении на должность

В Киеве задержан глава конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности директоров школ (комиссия работает при КГГА на общественных началах).

Мужчину обвиняют в том, что он требовал 90 тыс. грн у учителя лицея за содействие в назначении на должность. Ему грозит 5—10 лет тюрьмы.

Напомним, в Киеве за взятку будут судить сотрудника Государственной экологической инспекции. Следствие установило, что госслужащий в июле текущего года проводил проверку по вопросам соблюдения предприятием норм экологического законодательства.