Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Происшествия
В Киеве на взятке попались три судебных эксперта http://www.segodnya.ua/img/article/7895/60_main.1484761403.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/60_tn.1484761403.jpg Происшествия "Награду" судебные эксперты получили от гражданина за проведение почерковедческой экспертизы, которая была назначена по решению суда.

В Киеве на взятке попались три судебных эксперта

Сегодня, 19:41

"Награду" судебные эксперты получили от гражданина за проведение почерковедческой экспертизы, которая была назначена по решению суда.

Фото: Прокуратура Киева
Фото: Прокуратура Киева

В Киеве сегодня правоохранители разоблачили трех экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз на получении 25 тысяч гривен взятки, сообщает столичная прокуратура.

Деньги судебные эксперты получили за проведение почерковедческой экспертизы, которая была назначена по решению суда.

Сведения о совершенном правонарушении внесены в Едрей по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Сейчас злоумышленникам готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следствие продолжается.
взятка, прокуратура, правоохранители, разоблачили
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Фото: пресс-служба МВД

Центр Киева в ближайшие дни будет усиленно охраняться

Сегодня, 16:08

На службу заступает более тысячи сотрудников правоохранительных органов

Происшествия

В киевском хостеле пьяный мужчина угрожал людям оружием

Сегодня, 11:18

Мужчина приехал из Запорожской области и был судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков

Происшествия

Под Киевом врачи требовали у женщины крупную взятку за инвалидность

Вчера, 18:12

Члены медкомиссии хотели "награду" в 1200 долларов США за диагноз

Происшествия

В ходе следствия выявлено 35 фактов подделки документов

В Киеве начальница почтового отделения обворовывала пенсионеров

Вчера, 13:06

Женщина присваивала средства, предназначавшиеся для различных соцвыплат  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.