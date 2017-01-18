В Киеве на взятке попались три судебных эксперта

"Награду" судебные эксперты получили от гражданина за проведение почерковедческой экспертизы, которая была назначена по решению суда.

В Киеве сегодня правоохранители разоблачили трех экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз на получении 25 тысяч гривен взятки, сообщает столичная прокуратура.

Деньги судебные эксперты получили за проведение почерковедческой экспертизы, которая была назначена по решению суда.

Сведения о совершенном правонарушении внесены в Едрей по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Сейчас злоумышленникам готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следствие продолжается.