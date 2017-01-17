В Киеве начальница почтового отделения обворовывала пенсионеров

В Киеве начальница почтового отделения присваивала пенсии граждан. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

Киевская местная прокуратура №9 завершила досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению начальника одного из отделений почтовой связи в Киеве в подделке документов и присвоении средств, предназначавшихся для различных социальных выплат.

Установлено, что в течение января – октября 2016 года обвиняемая вносила ложные сведения в документы о получении гражданами пенсий и социальных пособий, сама получала эти средства и тратила их по своему усмотрению.

Всего в ходе следствия выявлено 35 фактов подделки документов и присвоение злоумышленницей социальной помощи и пенсий 29 человек на общую сумму более 130 тыс. грн.

По результатам предварительного расследования начальнице отделения сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2, 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Обвинительный акт направлен в Соломенский районный суд Киева для рассмотрения по существу.