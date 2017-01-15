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В Киеве надругались над памятью Вацлава Гавела (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7883/94_main.1484494068.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/94_tn.1484494068.jpg Происшествия Неизвестные повредили памятную доску 

В Киеве надругались над памятью Вацлава Гавела (фото)

Сегодня, 17:25

Неизвестные повредили памятную доску 

Неизвестные повредили памятную доску. Фото: соцсети
Неизвестные повредили памятную доску. Фото: соцсети

В Киеве неизвестные вандалы повредили памятную доску, посвященную Вацлаву Гавелу, установленную на одноименном бульваре. Табличка нетронутой провесела меньше месяца, а сделал ее известный киевский скульптор Константин Скритуцкий.

"Вот и делай что-то для людей после такого. Вандалы повредили таблику Гавелу – не провесела и месяца", – пишут киевляне.

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Фото: Facebook

Скорее всего, хулиганы планировали содрать таблицу и сдать в пункт цветметалла, но, увидев, материал, оставили ее в покое. Табличку придется отремонтировать, поскольку сорваной осталась ее нижняя часть.

"Куда смотрят люди в машинах с мигалками, с которыми все так любят делать селфи. Это задача полицейских смотреть за порядком и задерживать всех отморозков, которым приходит в голову что-то рушить или ломать", – пишет киевлянка Лилия Смирнова.
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Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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