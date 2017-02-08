В Киеве налоговики ликвидировали схему незаконной продажи секонд-хенда

Сегодня, 18:50

Подержанные вещи поставлялись из Эстонии

 


Предприятие подавало на таможню недостоверные сведения для растаможивания подержанных вещей. Фото: facebook.com/sfs.kyiv

Предприятие подавало на таможню недостоверные сведения для растаможивания подержанных вещей. Фото: facebook.com/sfs.kyiv

Предприятие подавало на таможню недостоверные сведения для растаможивания подержанных вещей. Фото: facebook.com/sfs.kyiv

Предприятие подавало на таможню недостоверные сведения для растаможивания подержанных вещей. Фото: facebook.com/sfs.kyiv

Предприятие подавало на таможню недостоверные сведения для растаможивания подержанных вещей. Фото: facebook.com/sfs.kyiv

В Киеве из незаконного оборота изъяли партию подержанных вещей на 13,7 млн грн. Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления ГФС в Киеве Игорь Скороход.

По его словам, сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве ликвидировали схему незаконного ввоза и реализации подержанных вещей "секонд-хенд" с помощью фиктивного предприятия.

Группа лиц без намерения осуществления хозяйственной деятельности зарегистрировала предприятие, которое, согласно документам, осуществляло деятельность посредников в торговле одеждой, мехом, обувью и кожаными изделиями.

В течение 2016-2017 годов предприятие подавало на Львовскую таможню недостоверные сведения для растаможивания подержанных вещей "секонд-хенд" из республики Эстония.

В дальнейшем компания документально оформляла бестоварные псевдохозяйственные операции по реализации товаров в адрес ряда субъектов хозяйствования с признаками фиктивности и транзитности, которые осуществляли незаконный перевод безналичных средств в наличные, минуя при этом систему налогообложения и органы финансового контроля Украины.

Во время допроса основатель компании-фигуранта подтвердила, что зарегистрировала предприятие за денежное вознаграждение, не собираясь вести хозяйственную деятельность.

На основании постановлений суда проведены обыски на таможенном посту, в складских помещениях и в грузовых автомобилях. В результате была изъята партия подержанных вещей (обувь, одежда, игрушки, текстильные изделия, ткани и т.д.) общей ориентировочной стоимостью 13,7 млн.грн.
Изъятые вещи переданы на ответственное хранение.

Продолжаются следственные действия.
фото, Эстония, хранение, обувь, одежда, секонд-хенд, наличные, ГФС, обыски
Источник:

"Сегодня"

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