В Киеве авто с нардепом Савченко сбило пешехода – соцсети

Сегодня, 10:06

Пострадавшая осталась жива, на месте находится "скорая"

 


Фото: vk.com/troyeshchyna_array

Фото: vk.com/troyeshchyna_array

Фото: vk.com/troyeshchyna_array

Фото: vk.com/troyeshchyna_array

Фото: vk.com/troyeshchyna_array

Фото: vk.com/troyeshchyna_array

Фото: vk.com/troyeshchyna_array

Фото: vk.com/troyeshchyna_array

В Киеве на Троещине произошло ДТП с участием народного депутата Надежды Савченко. Как сообщается в группе ТРОЕЩИНА ВК* Киев Вконтакте, на ул. Драйзера, 4 сегодня утром авто, где ехала Савченко, сбило пешехода – пожилую женщину.

На место прибыла карета скорой помощи. Пострадавшая осталась жива.

Обстоятельства ДТП пока устанавливаются. 

По словам очевидцев, у бабушки вывихнута нога в результате аварии. Также свидетели говорят, что за рулем авто с Савченко была не она сама, а водитель.
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Источник:

"Сегодня"

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