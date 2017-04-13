В Киеве авто с нардепом Савченко сбило пешехода – соцсети

В Киеве на Троещине произошло ДТП с участием народного депутата Надежды Савченко. Как сообщается в группе ТРОЕЩИНА ВК* Киев Вконтакте, на ул. Драйзера, 4 сегодня утром авто, где ехала Савченко, сбило пешехода – пожилую женщину.

На место прибыла карета скорой помощи. Пострадавшая осталась жива.

Обстоятельства ДТП пока устанавливаются.

По словам очевидцев, у бабушки вывихнута нога в результате аварии. Также свидетели говорят, что за рулем авто с Савченко была не она сама, а водитель.