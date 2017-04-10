В Киеве нашлась уникальная писанка с таксой, украденная с Софийской площади

Писанка, сделанная художницей Вероникой Михайлуцой для фестиваля в центре Киева, которая была похищена неизвестными накануне, нашлась.

Напомним, как сообщала "Сегодня", злоумышленники увезли в неизвестном направлении яйцо, на котором была изображена такса по кличке Бэрримор. Расстроены и возмущены таким позорным поступком были и организаторы, и художники, и все киевляне. И вот, спустя сутки, уникальный экспонат фестиваля был найден.

Фото: facebook.com/nadezhda.tutenko

"Нам позвонила женщина с ул. Рейтарской. Сказала, что в сквере лежит какая-то писанка, мол, возможно, – ваша. Мы туда пошли, и действительно оказалось, что это она! Сейчас писанка возвращена на Софийскую площадь", – рассказал нам куратор проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий.