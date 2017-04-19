В Киеве нашли тела мужчины и женщины с простреленными головами

Сегодня, 17:15

Предполагают, что муж убил жену, а после застрелился сам


В Днепровском районе Киева произошло жуткое преступление. Как сообщают в ГУ НП Киева, в одной из квартир на проспекте Мира нашли мертвыми 52-летнего мужчину и 53-летнюю женщину с огнестрельными ранениями в голову.

"Тело хозяйки квартиры и ее гражданского мужа были обнаружены на кухне квартиры сыном женщины. На месте правоохранители изъяли пистолет ПМ калибра 9 мм и стреляные гильзы. Осмотрев обстановку в помещении, оперативники предположили, что мужчина застрелил жену, а потом себя", – сообщили в полиции Киева.

Тела погибших направлены на экспертизу, по выводам которой будет известна точная причина смерти. Открыто уголовное производство по ст. 115 "Умышленное убийство". Расследование продолжается.
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Источник:

"Сегодня"

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