В Киеве нашли тело преподавателя, пропавшего без вести: подробности трагедии

Сегодня, 12:29

Сын погибшего не верит, что это его отец

Мужчина пропал в декабре. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Мужчина пропал в декабре. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве на улице Озерной найдено тело руководителя департамента спорта Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП) Мирона Ильницкого, который пропал более месяца назад в Киеве.

В полиции подтвердили, что Ильницкий (1955 года рождения) считался пропавшим без вести с декабря прошлого года. Тело мужчины обнаружили сотрудники жэка в разрушенном помещении бывшей электрощитовой и вызвали полицию.

Электрощитовая находится рядом с домом, в котором проживал Ильницкий. Тело нашли под мешками со строймусором. На голове были обнаружены рубленые раны, вероятно, его били тяжелым предметом, что и стало причиной смерти. Для окончательного выяснения причин гибели тело погибшего направили на судмедэкспертизу, говорят в полиции.

"Мы поедем на опознание в четверг. Сын погибшего не верит, что это его отец. Ему показали фото убитого человека, но на нем немного другая одежда. Верить в его гибель нам не хочется, всем сейчас очень тяжело, ведь Мирон Иосифович просто вышел в аптеку и бесследно пропал", — говорит родные.

Полиция открыла уголовное производство по статье "Умышленное убийство", наказание — до 15 лет тюрьмы. Правоохранители выясняют обстоятельства убийства. Разыскные мероприятия направлены на установление лиц, причастных к совершению тяжкого преступления.
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Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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