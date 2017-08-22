В Киеве не поделили дорогу сразу три авто

Масштабное ДТП с пострадавшими произошло в Киеве на проспекте Победы 46 под Шулявским путепроводом в направлении от станции метро "Берестейская" в центр.

Столкнулись сразу три автомобиля: Дэу, Ауди и фура.

В Дэу пострадали три человека, госпитализированы.

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На месте работали спасатели ГСЧС.

Образовалась большая пробка в направлении от станции метро "Берестейская" к "Шулявской".

Ранее в Киеве автобус влетел в остановку, людей разбросало по асфальту.