В Киеве не поделили дорогу сразу три авто
На месте работали спасатели ГСЧС
В Киеве не поделили дорогу сразу три авто
В Киеве не поделили дорогу сразу три авто
В Киеве не поделили дорогу сразу три авто
В Киеве не поделили дорогу сразу три авто
В Киеве не поделили дорогу сразу три авто
В Киеве не поделили дорогу сразу три авто
Масштабное ДТП с пострадавшими произошло в Киеве на проспекте Победы 46 под Шулявским путепроводом в направлении от станции метро "Берестейская" в центр.
Столкнулись сразу три автомобиля: Дэу, Ауди и фура.
В Дэу пострадали три человека, госпитализированы.
На месте работали спасатели ГСЧС.
Образовалась большая пробка в направлении от станции метро "Берестейская" к "Шулявской".
Ранее в Киеве автобус влетел в остановку, людей разбросало по асфальту.
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