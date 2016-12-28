В Киеве не разминулись внедорожник и автобус
О пострадавших не сообщается
Как сообщает корреспондент "Сегодня.ua", ДТП произошло в Киеве на Сагайдачного.
Во вторник вечером дорогу не поделили внедорожник и автобус.
О пострадавших не сообщается.
О пострадавших не сообщается
Как сообщает корреспондент "Сегодня.ua", ДТП произошло в Киеве на Сагайдачного.
Во вторник вечером дорогу не поделили внедорожник и автобус.
О пострадавших не сообщается.
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