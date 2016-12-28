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В Киеве не разминулись внедорожник и автобус http://www.segodnya.ua/img/article/7837/45_main.1482874707.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/45_tn.1482874707.jpg Происшествия О пострадавших не сообщается

В Киеве не разминулись внедорожник и автобус

Вчера, 23:45

О пострадавших не сообщается

В Киеве не разминулись внедорожник и автобус, фото Валерия
В Киеве не разминулись внедорожник и автобус, фото Валерия

Как сообщает корреспондент "Сегодня.ua", ДТП произошло в Киеве на Сагайдачного.

Во вторник вечером дорогу не поделили внедорожник и автобус.

О пострадавших не сообщается.
автобус, ДТП, сагайдачного, внедорожник
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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