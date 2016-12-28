В Киеве не разминулись внедорожник и автобус Влад Антонов http://www.segodnya.ua/img/article/7837/45_main.1482874707.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/45_tn.1482874707.jpg 2016-12-27T23:45:05+02:00 Происшествия О пострадавших не сообщается