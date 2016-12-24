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В Киеве неадекватный водитель, обгоняя поток вверх по встречке, протаранил Таврию (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7826/44_main.1482538659.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/44_tn.1482538659.jpg Происшествия Авто отбросило на попутный Деу

В Киеве неадекватный водитель, обгоняя поток вверх по встречке, протаранил Таврию (фото)

Сегодня, 02:17

Авто отбросило на попутный Деу

фото: Влад Антонов

Как сообщает корреспондент Сегодня.ua, масштабное ДТП с пострадавшими произошло  в Киеве на Лобановского в ночь на субботу.

Неадекватный водитель Опеля, обгоняя поток вверх по встречке, протаранил Таврию, которую откинуло на попутный Деу.

Серьезно пострадали сын и отец в Таврии, госпитализированы в 17 больницу.

На месте работает полиция, выехала оперативно-следственная группа.
ДТП, водитель, полиция, сын, отец, ночь, протаранил
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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