В Киеве неадекватный водитель, обгоняя поток вверх по встречке, протаранил Таврию (фото)

Как сообщает корреспондент Сегодня.ua, масштабное ДТП с пострадавшими произошло в Киеве на Лобановского в ночь на субботу.

Неадекватный водитель Опеля, обгоняя поток вверх по встречке, протаранил Таврию, которую откинуло на попутный Деу.

Серьезно пострадали сын и отец в Таврии, госпитализированы в 17 больницу.

На месте работает полиция, выехала оперативно-следственная группа.