В Киеве неадекватный водитель, обгоняя поток вверх по встречке, протаранил Таврию (фото)
Авто отбросило на попутный Деу
Как сообщает корреспондент Сегодня.ua, масштабное ДТП с пострадавшими произошло в Киеве на Лобановского в ночь на субботу.
Неадекватный водитель Опеля, обгоняя поток вверх по встречке, протаранил Таврию, которую откинуло на попутный Деу.
Серьезно пострадали сын и отец в Таврии, госпитализированы в 17 больницу.
На месте работает полиция, выехала оперативно-следственная группа.
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