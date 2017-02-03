В Киеве неизвестные бросили в офис коктейль Молотова

Сегодня, 18:23

Стекло, вероятно, разбили молотком, пожар потушил охранник

В Киеве неизвестные бросили в офис коктейль Молотова

В Киеве в пять утра в полицию поступило сообщение о повреждении офисного помещения. На место прибыла полиция. В то время в офисе находился только охранник. Мужчина рассказал, что злоумышленников не видел, а когда услышал звук удара – вышел и начал тушить пожар, рассказали в ГУ НП Киева.

Среди обломков нашли молоток, которым, вероятно и разбили стекло.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются обстоятельства происшествия и проводятся мероприятия для задержания злоумышленников.
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Источник:

"Сегодня"

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