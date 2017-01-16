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В Киеве неизвестные пытались поджечь храм http://www.segodnya.ua/img/article/7886/72_main.1484572090.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/72_tn.1484572090.jpg Происшествия В стену церкви на Сырце бросили три бутылки с зажигательной смесью

В Киеве неизвестные пытались поджечь храм

Сегодня, 15:06

В стену церкви на Сырце бросили три бутылки с зажигательной смесью

Храм поджигают уже не первый раз. Фото: uoj.org.ua
Храм поджигают уже не первый раз. Фото: uoj.org.ua

В Киеве сегодня в 4 часа утра неизвестные перебросили через ограду Киевского храма в честь иконы Божией матери "Умягчение злых сердец" три бутылки с зажигательной смесью, сообщает "Союз православных журналистов".

Поджигатели бросили бутылки в фасад церкви. Ни одна из них не взорвалась. Дежурный, находящийся на территории храма, смог обезвредить устройства самостоятельно. Фасаду нанесены незначительные повреждения.

"Мы расцениваем неудачу поджигателей как чудо, явленное нам Божией Матерью", – говорит о случившемся настоятель храма, отец Иоанн Тронько.

Настоятель храма отметил, что не видит в произошедшем признаков межконфессиональной розни. "Мы полагаем, что данный инцидент никак не связан с конфессиональным противостоянием, – сообщил он. – Скорее, это попытка неких недобросовестных застройщиков отобрать у нашей общины землю, на которой расположен храм".

Это уже не первая попытка поджечь Киевский храм, расположенный в районе Сырец, у станции метро "Дорогожичи". 5 января в прошлом году неизвестные забрасывали церковь бутылками с зажигательной смесью. Пожар удалось быстро потушить. Огонь повредил фасад.
пожар, поджог, храм, огонь, дорогожичи
Источник:

"Сегодня"

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