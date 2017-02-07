В Киеве неизвестный прострелил окно в кабинете судьи

Инцидент произошел возле станции метро "Печерская", из неизвестного оружия был поврежден стеклопакет на 10-м этаже

В Киеве неизвестный прострелил окно судьи Киевского окружного административного суда.

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел в понедельник, 6 февраля, на бульваре Леси Украинки, 26 возле станции метро "Печерская".

Оказалось, что выстрелом из неустановленного оружия преступник повредил стеклопакет в кабинете судьи на 10-м этаже здания.

Кабинет судьи расположен на 10 этаже. Скриншот: "Яндекс. Панорамы"

В ходе расследования был обнаружен предмет, внешне напоминающий пулю. Возможно, что злоумышленник стрелял из боевого оружия.

По предварительной информации, выстрел был произведен, когда судьи не было в кабинете. При этом, когда стреляли, не ясно.

Кто является стрелком, и какие цели он преследовал, устанавливается. Не исключено, что пуля залетела в кабинет судьи в результате рикошета.

Правоохранители занимаются поиском злоумышленника.