В Киеве неизвестный стрелял по жилому дому из ружья
Инцидент произошел накануне вечером, дома были отец с дочерью – как сообщается, они не пострадали
В Дарницком районе Киева неизвестный обстрелял особняк семьи с десятилетним ребенком. Инцидент произошел накануне вечером, дома были отец с дочерью – как сообщается, они не пострадали.
Хозяин выбежал на улицу, но к тому времени стрелок уже скрылся. Полицейские нашли пыж и фрагменты дроби, которая изрешетила стены. По предварительной версии – стреляли из охотничьего ружья.
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