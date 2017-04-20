В Киеве неизвестный стрелял по жилому дому из ружья

Инцидент произошел накануне вечером, дома были отец с дочерью – как сообщается, они не пострадали

В Дарницком районе Киева неизвестный обстрелял особняк семьи с десятилетним ребенком. Инцидент произошел накануне вечером, дома были отец с дочерью – как сообщается, они не пострадали.

Хозяин выбежал на улицу, но к тому времени стрелок уже скрылся. Полицейские нашли пыж и фрагменты дроби, которая изрешетила стены. По предварительной версии – стреляли из охотничьего ружья.