В Киеве неизвестный стрелял по жилому дому из ружья

Сегодня, 05:01

Инцидент произошел накануне вечером, дома были отец с дочерью – как сообщается, они не пострадали


В Дарницком районе Киева неизвестный обстрелял особняк семьи с десятилетним ребенком. Инцидент произошел накануне вечером, дома были отец с дочерью – как сообщается, они не пострадали.

Хозяин выбежал на улицу, но к тому времени стрелок уже скрылся. Полицейские нашли пыж и фрагменты дроби, которая изрешетила стены. По предварительной версии – стреляли из охотничьего ружья.
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Источник:

"Сегодня"

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