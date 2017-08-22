В Киеве ночью разгромили МАФы на "Политехническом институте"

Сегодня ночью, 22 августа, в Киеве, у выхода со станции метро "Политехнический институт", снесли целый ряд МАФов. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Полностью демонтировали ряд киосков по Политехническому переулку, расположенный на стороне станции метро. При этом МАФы, находящиеся через дорогу, не тронули. По словам владельцев киосков, сносить начали около 2:00-3:00 ночи. Собственники утверждают, что никаких предупреждений при этом не получали. Сейчас продавцы собирают уцелевший товар.

Напомним, киоски в Политехническом переулке уже сносили в декабре прошлого года. Тогда коммунальщики разгромили более 20 киосков и владельцы так же жаловались на то, что их не предупредили. По словам советника мэра столицы Дмитрия Белоцерковца, все демонтированные киоски были незаконными и с 2008 года не заплатили ни копейки в горбюджет. О сносе владельцев действительно не предупреждали, однако ранее им неоднократно выносились предписания.