В Киеве ночью сгорел склад

Причиной возгорания может быть короткое замыкание электропроводов

В Киеве произошел пожар в складском помещении.

23 декабря в 1:21 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник на территории одного из предприятий по ул. Деревообрабатывающей.

Пожарные установили, что возгорание возникло в 2-этажном складском помещении на площади 30 кв. м.

В 2:14 спасатели ликвидировали возгорание.

Фото: facebook.com/MNSKyiv

В результате пожара сгорели и повреждены: крыша погрузчика JCB, электрокабели, бытовые вещи, электромонтажное оборудование, закопчены стены и потолок здания.

По предварительным данным, причиной возгорания является короткое замыкание электропроводов, однако окончательные обстоятельства возникновения пожара установит следствие.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, в среду в Киеве на улице Лепсе (Соломенский район) ночью произошел пожар на заводе имени Лепсе (Киевтрактордеталь). Огонь уничтожил имущество на площади около 1,7 тыс. кв м.