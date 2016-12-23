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В Киеве ночью сгорел склад http://www.segodnya.ua/img/article/7823/46_main.1482483167.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/46_tn.1482483167.jpg Происшествия Причиной возгорания может быть короткое замыкание электропроводов

В Киеве ночью сгорел склад

Сегодня, 10:51

Причиной возгорания может быть короткое замыкание электропроводов

Возгорание возникло в 2-этажном складском помещении. Фото: facebook.com/MNSKyiv
Возгорание возникло в 2-этажном складском помещении. Фото: facebook.com/MNSKyiv

В Киеве произошел пожар в складском помещении.

23 декабря в 1:21 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник на территории одного из предприятий по ул. Деревообрабатывающей.

Пожарные установили, что возгорание возникло в 2-этажном складском помещении на площади 30 кв. м.

В 2:14 спасатели ликвидировали возгорание.

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Фото: facebook.com/MNSKyiv

В результате пожара сгорели и повреждены: крыша погрузчика JCB, электрокабели, бытовые вещи, электромонтажное оборудование, закопчены стены и потолок здания.

По предварительным данным, причиной возгорания является короткое замыкание электропроводов, однако окончательные обстоятельства возникновения пожара установит следствие.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, в среду в Киеве на улице Лепсе (Соломенский район) ночью произошел пожар на заводе имени Лепсе (Киевтрактордеталь). Огонь уничтожил имущество на площади около 1,7 тыс. кв м.
пожар, спасатели, возгорание, склад, короткое замыкание, оборудование, пожарные
Источник:

"Сегодня"

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