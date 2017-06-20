В Киеве ночью произошел пожар около станции скоростного трамвая "Ромена Роллана". Выгорели расположенные там канцелярский магазин и кофейня, существенно повреждено строение станции, жителям близлежащих домов отключили свет, сообщает телеканал "112 Украина".

Пожар начался около часа ночи, говорит охранник. По его словам, сначала был звук, похожий на хлопок.

"Звук был похож на то, что что-то бросили. Гореть начало снизу, пламя поднялось на крышу – сгорела почти вся крыша", – говорит мужчина.

На месте возгорания работали три пожарных машины и следственно-оперативная группа. Огонь был локализован в 4:30 утра. Причины пожара выясняются. Сейчас станция работает в штатном режиме.