В Киеве ночью горели ларьки возле кладбища

Один из киосков сгорел полностью, еще два – сильно повреждены

В столице сегодня ночью в 1:22 спасателям поступило сообщение о пожаре в ларьках по ул. Крайняя, 3, рассказали в ГСЧС Киева.

Как оказалось, пожар вспыхнул в металлическом киоске у входа на кладбище. Огонь перекинулся на два киоска, расположенные рядом. В 2:00 спасатели ликвидировали возгорание.

В результате пожара киоск сгорел полностью, повреждена внутренняя обшивка соседних киосков и ритуальные товары, разобраны 20 кв. м. металлических конструкций.

Причина возникновения пожара выясняется. Жертв и пострадавших нет.