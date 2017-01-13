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В Киеве ночью горели ларьки возле кладбища http://www.segodnya.ua/img/article/7878/94_main.1484298859.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/94_tn.1484298859.jpg Происшествия Один из киосков сгорел полностью, еще два – сильно повреждены

В Киеве ночью горели ларьки возле кладбища

Сегодня, 11:13

Один из киосков сгорел полностью, еще два – сильно повреждены

Вогле кладбища ночью горели ларьки с ритуальными товарами. Фото: ГСЧС Киева
Вогле кладбища ночью горели ларьки с ритуальными товарами. Фото: ГСЧС Киева

В столице сегодня ночью в 1:22 спасателям поступило сообщение о пожаре в ларьках по ул. Крайняя, 3, рассказали в ГСЧС Киева.

Как оказалось, пожар вспыхнул в металлическом киоске у входа на кладбище. Огонь перекинулся на два киоска, расположенные рядом. В 2:00 спасатели ликвидировали возгорание.

В результате пожара киоск сгорел полностью, повреждена внутренняя обшивка соседних киосков и ритуальные товары, разобраны 20 кв. м. металлических конструкций.

Причина возникновения пожара выясняется. Жертв и пострадавших нет.
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Источник:

"Сегодня"

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