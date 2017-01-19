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В Киеве ночью на ходу перевернулся микроавтобус (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7896/98_main.1484816162.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/98_tn.1484816162.jpg Происшествия Автомобиль зацепился за кучу замерзшего снега  

В Киеве ночью на ходу перевернулся микроавтобус (фото)

Сегодня, 10:55

Автомобиль зацепился за кучу замерзшего снега

 

Сегодня в полночь в Киеве на улице Глубочицкой, 53 перевернулся микроавтобус.

Об этом сообщается в группе "ДТП и ЧП Киев Киев Онлайн" Вконтакте.

Очевидец ЧП, который ехал за микроавтобусом, рассказал о деталях происшествия. "Он зацепился правой стороной об кучу замерзшего снега, который был не убран на обочине дороги. Микроавтобус зацепил два дерева и столб и перевернулся на крышу", – сообщил Алексей Ильев.

Напомним, в конце декабря ДТП с пострадавшими произошло в Киеве на бульваре Дружбы Народов. Там водитель "Мерседес" вылетел с дороги и опрокинулся, задев столб.
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Источник:

"Сегодня"

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