В Киеве ночью на ходу перевернулся микроавтобус (фото)

Сегодня в полночь в Киеве на улице Глубочицкой, 53 перевернулся микроавтобус.

Об этом сообщается в группе "ДТП и ЧП Киев Киев Онлайн" Вконтакте.

Очевидец ЧП, который ехал за микроавтобусом, рассказал о деталях происшествия. "Он зацепился правой стороной об кучу замерзшего снега, который был не убран на обочине дороги. Микроавтобус зацепил два дерева и столб и перевернулся на крышу", – сообщил Алексей Ильев.

Напомним, в конце декабря ДТП с пострадавшими произошло в Киеве на бульваре Дружбы Народов. Там водитель "Мерседес" вылетел с дороги и опрокинулся, задев столб.