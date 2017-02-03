В Киеве ночью сгорели три яхты

В Киеве произошел пожар на территории яхт-клуба на ул. Камышинская (возле Южного моста). Сообщение о ЧП поступило в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве 3 февраля в 3:07.

На место происшествия немедленно прибыли бойцы 15-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, на территории яхт-клуба на стоянке горит три яхты. В 4:07 спасатели ликвидировали пожар.

Фото: facebook.com/MNSKyiv

В результате возгорания повреждено оборудование, двигатели и механизмы яхт.

На месте происшествия работало три единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

Вероятной причиной пожара является занесение постороннего источника возгорания, однако окончательную причину установит следствие.

Жертв и пострадавших нет.