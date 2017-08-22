Подробности сноса киосков возле КПИ в Киеве: произошла стычка с полицией

Сегодня, 10:11

Водитель авто решил пробить оцепление полиции, но был задержан с применением спецсредств

 


На КПИ снесли киоски. Фото: Наталья Мамчур, Влад Антонов

На КПИ снесли киоски. Фото: Наталья Мамчур, Влад Антонов

На КПИ снесли киоски. Фото: Наталья Мамчур, Влад Антонов

На КПИ снесли киоски. Фото: Наталья Мамчур, Влад Антонов

На КПИ снесли киоски. Фото: Наталья Мамчур, Влад Антонов

На КПИ снесли киоски. Фото: Наталья Мамчур, Влад Антонов

Стали известны подробности происшествия в Киеве, где сегодня ночью снесли МАФы возле станции метро "Политехнический институт".

На месте собралось очень много полиции, которая охраняет территорию, где должны сносить киоски. Также там находятся владельцы, которые пытаются уберечь свои ларьки и имущество.

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Фото: facebook.com/natalka.makogon

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Фото: facebook.com/natalka.makogon

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Фото: facebook.com/natalka.makogon

Не обошлось без потасовок. Водитель автомобиля решил пробить оцепление полиции, но был задержан с применением спецсредств.

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Сейчас владельцы и продавцы забирают уцелевший товар и технику. После этого демонтаж будет завершен.

Напомним, киоски в Политехническом переулке уже сносили в декабре прошлого года. Тогда коммунальщики разгромили более 20 киосков и владельцы также жаловались на то, что их не предупредили.

По словам советника мэра столицы Дмитрия Белоцерковца, все демонтированные киоски были незаконными и с 2008 года не заплатили ни копейки в горбюджет. О сносе владельцев действительно не предупреждали, однако ранее им неоднократно выносились предписания. 
фото, кпи, демонтаж, мафы, киоски, ларьки, в Киеве
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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