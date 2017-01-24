В Киеве ночью загорелась автобусная остановка (фото)

В Киеве на проспекте Бажана, 1 загорелся остановочный комплекс.

Сообщение от очевидцев о пожаре на автобусной остановке поступило в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Киеве 24 января в 3:22.

Оказалось, что пожар начался в одноэтажном отдельно стоящем помещении остановочного комплекса, в металлическом киоске, а затем перекинулся на смежное помещение.

Вследствие пожара повреждена кофеварка, стол, электрический обогреватель, чайник, кресло, холодильник, пластиковая обшивка, закопчены стены и потолок.

Уже в 4:07 пожарные ликвидировали пожар. К счастью, никто не пострадал.

Причина пожара выясняется.

Напомним, под Киевом в результате пожара погиб человек. 22 января в 12:18 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о пожаре в селе Бобрик по улице Соборная. Возгорание возникло внутри жилого дома. В результате огнем уничтожены домашние вещи и пол. Возгорание было локализовано в 12:50 и ликвидировано в 13:15. Во время тушения пожара было обнаружено тело 50-летнего хозяина дома.