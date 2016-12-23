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В Киеве ночью загорелись три иномарки http://www.segodnya.ua/img/article/7824/1_main.1482489370.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/1_tn.1482489370.jpg Происшествия Вначале загорелся Audi, с него огонь перешел на Honda и Nissan  

В Киеве ночью загорелись три иномарки

Сегодня, 12:34

Вначале загорелся Audi, с него огонь перешел на Honda и Nissan

 

Машины сильно пострадали в огне. Фото: facebook.com/MNSKyiv
Машины сильно пострадали в огне. Фото: facebook.com/MNSKyiv

В Киеве ночью горели три автомобиля.

23 декабря в 4:01 спасателям службы спасения 101 сообщили, что во дворе многоэтажного жилого дома по ул. Ахматовой, 13, горит автомобиль Audi.

По прибытию на место происшествия спасатели обнаружили охваченную пламенем машину и немедленно приступили к тушению. В 5:09 пожар был ликвидирован. Огонь повредил салон, моторный отсек, передние колеса и лакокрасочное покрытие машины. Частично повреждения получили и рядом расположенные автомобили Honda (бампер и задние фары) и Nissan (пострадало лакокрасочное покрытие и фары).

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Фото: facebook.com/MNSKyiv

По предварительным данным, вероятной причиной возгорания стало занесение постороннего источника возгорания.

Напомним, в Киеве произошел пожар в складском помещении. 23 декабря в 1:21 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник на территории одного из предприятий по ул. Деревообрабатывающей. Пожарные установили, что возгорание возникло в 2-этажном складском помещении на площади 30 кв. м. В 2:14 спасатели ликвидировали возгорание.
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Источник:

"Сегодня"

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