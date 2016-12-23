В Киеве ночью загорелись три иномарки

Вначале загорелся Audi, с него огонь перешел на Honda и Nissan

В Киеве ночью горели три автомобиля.

23 декабря в 4:01 спасателям службы спасения 101 сообщили, что во дворе многоэтажного жилого дома по ул. Ахматовой, 13, горит автомобиль Audi.

По прибытию на место происшествия спасатели обнаружили охваченную пламенем машину и немедленно приступили к тушению. В 5:09 пожар был ликвидирован. Огонь повредил салон, моторный отсек, передние колеса и лакокрасочное покрытие машины. Частично повреждения получили и рядом расположенные автомобили Honda (бампер и задние фары) и Nissan (пострадало лакокрасочное покрытие и фары).

Фото: facebook.com/MNSKyiv

По предварительным данным, вероятной причиной возгорания стало занесение постороннего источника возгорания.

Напомним, в Киеве произошел пожар в складском помещении. 23 декабря в 1:21 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник на территории одного из предприятий по ул. Деревообрабатывающей. Пожарные установили, что возгорание возникло в 2-этажном складском помещении на площади 30 кв. м. В 2:14 спасатели ликвидировали возгорание.