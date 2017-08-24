ФОТОФАКТ. В Киеве облили белой краской памятник героям АТО

Позже стало известно, что памятник удалось отмыть

В Киеве неизвестные облили белой краской памятник героям АТО, находящийся на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева.

Об этом в Facebook сообщил киевлянин Максим Романченко.

"Вот так подлецы на День Независимости облили краской памятник воинам АТО", – написал он.

Позже стало известно, что памятник удалось отмыть от краски.

Фото: Alla Omelianenko

Напомним, постамент установили 15 августа, в память о бойцах ВСУ, которые погибли в ходе антитеррористической операции на Донбассе.

Ранее в Бабьем Яру облили краской памятник Елене Телиге.