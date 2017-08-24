ФОТОФАКТ. В Киеве облили белой краской памятник героям АТО
Позже стало известно, что памятник удалось отмыть
В Киеве неизвестные облили белой краской памятник героям АТО, находящийся на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева.
Об этом в Facebook сообщил киевлянин Максим Романченко.
"Вот так подлецы на День Независимости облили краской памятник воинам АТО", – написал он.
Позже стало известно, что памятник удалось отмыть от краски.
Фото: Alla Omelianenko
Напомним, постамент установили 15 августа, в память о бойцах ВСУ, которые погибли в ходе антитеррористической операции на Донбассе.
Ранее в Бабьем Яру облили краской памятник Елене Телиге.
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