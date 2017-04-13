В Киеве – очередное ЧП со школьниками: подростки ногами избили мальчика

Сегодня, 16:12

Школьник якобы на ходу задел плечом девочку

 

Машина скорой помощи находилась в 10 метрах от места ЧП
Машина скорой помощи находилась в 10 метрах от места ЧП. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В Киеве на Лесном массиве произошла очередное жестокое избиение подростка сверстниками. Об этом сообщает волонтер Леся Литвинова.

По ее словам, ЧП произошло в полдень во дворе жилого дома в 100 метрах от школы. Лежащего на земле парня били ногами, а он закрыл голову руками и старался защититься от ударов.

"Вокруг плотным кольцом еще человек двадцать. Мальчики и девочки. Все примерно одного возраста, 8-10 класс. Девочки кричат что-то одобрительное, мальчики наперебой дают бьющим советы", – так описала ситуацию киевлянка.

"В десяти метрах стоит машина скорой помощи. Водитель, открыв дверь, с любопытством наблюдает. Мимо проходят взрослые. Разные. Оглядываются и идут дальше. То ли связываться не хотят, то ли считают это нормой жизни... Пока разнимала, пока вызывала полицию, успела немного разобраться. Парень имел несчастье в школе задеть на ходу плечом девочку. Девочка такая себе из "хозяев жизни". Курит тут же, на лавочке, рассказывает мне о моем месте в этой истории непечатными словами, ждет с нетерпением наряд полиции – "Хочу посмотреть, кто и что мне сделает"... – добавила Леся Литвинова.

Она отметила, что не стала дожидаться окончания истории. "Дождалась приезда патруля, убедилась, что парень заявление писать будет, и уехала", – написала девушка.

Она также добавила, что полиция от момента вызова ехала полчаса. "За это время его уже и убить можно было спокойно. Тем более что никому дела до этого не было..." – отметила Леся Литвинова.

Напомним, недавно в Киеве четыре девушки жестоко избили 13-летнюю школьницу.

Кроме того, появилась информация, что в Киеве 13-летний подросток избил мальчика не стадионе.
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Источник:

"Сегодня"

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