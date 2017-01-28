В Киеве ограбили оперную певицу

Сегодня, 15:56

Колесов в машине артистки подрезали на стоянке, а после выбили стекло и забрали деньги, говорит певица

Наталья Шелепницкая. Фото: Facebook
Наталья Шелепницкая. Фото: Facebook

Народную артистку Украины и оперную певицу Наталью Шелепницкую ограбили, разбив в ее машине стекло, грабители украли сумку с деньгами. Об этом сама певица рассказала ТСН.ua.

По ее словам, нападение на ее автомобиль произошло в районе Осокорков возле торгового центра.

"Вчера (27 января – ред.) на меня было совершено преступное нападение. Сначала подрезали колесо на стоянке возле торгового центра на Осокорках. Когда я села в машину, поняла, что с автомобилем что-то не то. На панели загорелся сигнал, но я еще могла ехать. Доехав до заправки, я вынуждена была остановиться на обочине, потому что машину уже очень вело вправо. Позвонила мужу и в этот миг с криком преступник выбивает боковое стекло, хватает сумку и убегает. Стекло посыпалось на меня, я была напугана настолько, что не сразу поняла, что происходит", – рассказала Шелепницкая.

0dc4b26dc89f6190f2bb0ed0518941b3

Фото: ТСН

Она рассказал, что грабитель после совершения преступления пересел в другую машину и скрылся.

"У меня перед глазами эта картина. Он весь в черном, этот его крик с ударом. Не дай Бог никому такое пережить. Я благодарю Бога, что осталась жива и что осколки не порезали мне лицо и не попали в глаза. На камерах наблюдения с заправки видно, как он после преступления перебежал дорогу, сел в машину, которая его ждала. У них был другой сценарий. Они думали, что я прямо на стоянке выйду из машины и буду ее осматривать, сумку оставлю в машине, тогда для них было бы очень просто ее украсть. Когда отъезжали с парковки, рядом отъезжала тоже машина и мне посигналила, это были они. Следователь сказал, что они уже месяц гоняются за этой машиной.", – рассказала певица.

5d765481434fbf56780815d05e6fd447Фото: ТСН

Она подчеркнула, что украли сумку, в которой были деньги, документы и прочее.

"Я понимаю, что их интересуют деньги, а сумку с документами они выкинут. Там водительские права, техпаспорт, ключи от авто, ключи от квартиры. Оперативники говорят, что такие случаи очень часто сейчас случаются с людьми", – сказала женщина.
киев, ограбление, нападение, певица, артистка

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Невероятное

Владелец мотоцикла отбился от грабителей, напавших на него с нунчаками

Сегодня, 01:08

Два преступника в шлемах и кожаных костюмах попытались угнать мотоцикл у жителя Лондона

Происшествия

Двое бандитов грабили женщин с сайтов знакомств

В Киеве двое мужчин грабили и насиловали девушек с сайтов знакомств

25 Января, 16:51

"Кавалеры" приглашали женщин на свидание в отель или кафе  

Невероятное

Грабители-неудачники не смогли выкрасть банкомат из магазина

25 Января, 11:30

Камера зафиксировала двоих преступников, которые с помощью цепи и автомобиля пытались похитить банкомат

Мир

Мужчина без шума получил деньги. Фото: kievvlast.com.ua

В Британии мужчина вежливо ограбил банк

21 Января, 13:32

Полиция почти месяц безуспешно ищет злоумышленника

Происшествия

Парень с оружием ограбил "Укрпочту"

В Киеве молодой парень со стрельбой ограбил отделение "Укрпочты"

18 Января, 14:51

Стрелок забрал деньги из кассы и сбежал в сторону леса  

Украина

За 2016 год домушники ограбили почти 30 тысяч квартир и домов по всей стране

В Украине массово грабят вип-дома

25 Января, 08:15

За 2016-й поймали 6 тыс. домушников. Они берут "на дело" даже гранатометы

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования