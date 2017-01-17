В Киеве опасная банда трижды ограбила одного и того же мужчину и угнала его авто (фото,видео)

Сотрудники полиции Киева задержали на территории железнодорожного вокзала членов преступной группировки, в которой было четыре человека.

"На вокзале они решили украсть смартфон у одного из пассажиров, который в состоянии алкогольного опьянения ждал поезд до Ивано-Франковска. На платформе один из злоумышленников, 23-летний парень, ударил мужчину по голове, забрал дорогой гаджет и сбежал. После этого его 34-летний "напарник" подошел к пострадавшему якобы с сочувствием и предложил помощь. Вдвоем они отправились в ближайшее кафе. И там преступник выдурил у мужчины еще один смартфон, а также украл банковские карты и ключи от его авто, выведав, где в Ивано-Франковске оно находится и как выглядит. И после этого ушел", – сообщают в ГУ НП Киева.

После, как говорят в полиции, злоумышленники благодаря смартфону узнали пин-код одной из банковских карт пострадавшего и сняли оттуда все деньги. А двое из них решили на этом не останавливаться – отправились в Ивано-Франковск и угнали авто мужчины. Вернулись на нем в Киев и планировали продать. Потерпевший, тем временем, доехал на поезде в Ивано-Франковск, обнаружил отсутствие своей машины и только тогда обратился в полицию.

"Двоих подозреваемых, уроженцев Черкасской и Закарпатской областей, удалось задержать в Киеве. Еще двумя злоумышленниками занимается полиция Ивано-Франковска", – сообщают в ГУ НП Киева. Не исключают, что банда причастна к аналогичным преступлениям в разных областях Украины.