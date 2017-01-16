В Киеве "Опель" на скорости вылетел в столб (фото)

У водителя сломаны ноги и ребра

Ночью в Киеве на улице Борщаговской произошло жесткое ДТП с пострадавшими.

Водитель автомобиля "Опель" на скорости вылетел с дороги в столб.

На место выехали спасатели ГСЧС, извлекли парня, передали врачам "скорой". Водитель не был пристегнут, он получил переломы ног, закрытую травму грудной клетки, переломы ребер, травму головы и сотрясение мозга, но оставался в сознании. Водитель с политравмой госпитализирован в реанимацию 17-й больницы.

На место выехала оперативно-следственная группа.

В машине также ехала собака, которая не пострадала – ее посадили греться в полицейское авто. Через час животное передали родственникам пострадавшего.