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В Киеве "Опель" на скорости вылетел в столб (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7884/72_main.1484548042.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/72_tn.1484548042.jpg Происшествия У водителя сломаны ноги и ребра  

В Киеве "Опель" на скорости вылетел в столб (фото)

Сегодня, 08:26

У водителя сломаны ноги и ребра

 

фото: Влад Антонов

Ночью в Киеве на улице Борщаговской произошло жесткое ДТП с пострадавшими.

Водитель автомобиля "Опель" на скорости вылетел с дороги в столб.

На место выехали спасатели ГСЧС, извлекли парня, передали врачам "скорой". Водитель не был пристегнут, он получил переломы ног, закрытую травму грудной клетки, переломы ребер, травму головы и сотрясение мозга, но оставался в сознании. Водитель с политравмой госпитализирован в реанимацию 17-й больницы.

На место выехала оперативно-следственная группа.

В машине также ехала собака, которая не пострадала – ее посадили греться в полицейское авто. Через час животное передали родственникам пострадавшего. 
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Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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