В Киеве оперативники задержали мужчину с наркотиками на миллион гривен (фото,видео)

Сегодня, 14:06

Злоумышленник может попасть в тюрьму на три года

 

 


Видео: kyiv.npu.gov.ua

Правоохранители задержали подозрительного мужчину в Печерском районе Киева. Во время осмотра квартиры злоумышленника сотрудники управления противодействия наркопреступности совместно с патрульными полицейскими обнаружили у него более 2000 таблеток экстази и 300 граммов марихуаны. Стоимость такого количества наркотиков на черном рынке – более миллиона гривен.

Правоохранители установили личность-злоумышленника – это 58-летний киевлянин.

Следственным отделом Печерского управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Устанавливается происхождение и назначение наркотических веществ.

Напомним, на днях в гараже на Оболони в Киеве полицейские обнаружили наркотики.
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Источник:

"Сегодня"

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