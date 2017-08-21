В Киеве орудует маньяк-живодер (обновлено)

Сегодня, 10:42

Киевляне обнаружили три трупа замученных до смерти котят

На место была вызвана полиция и следственно-оперативная группа
На место была вызвана полиция и следственно-оперативная группа. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В столице произошел очередной вопиющий случай жестокого обращения с животными.

На Борщаговке, по ул. Григоровича-Барского, 3, местные жители обнаружили три трупа замученных до смерти котят. Над животными долго издевалась — у малышей переломаны конечности, выбиты глаза, а их тела были обмотаны скотчем. О произошедшем местные жители сообщили киевским зоозащитникам.

"На место была вызвана полиция, следственно-оперативная группа, все заявления и протоколы написаны, тела котят увезли на экспертизу", — сообщила активистка Нина Веснушка.

Как утверждают жители Борщаговки, это уже не первые жертвы неизвестного душегуба. Тела замученных животных находили и раньше, но их просто хоронили, никому не сообщая. Горожане подозревают, что в районе орудует маньяк и опасаются того, что его жертвами в будущем могут стать и люди. Зоозащитники требуют от правоохранителей установить личность живодера и задержать его. Чтобы дело не "замяли", неравнодушные люди пришли сегодня в 10:00 под стены Святошинского отделения полиции на пр. Победы, 109.

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Фото: facebook.com/apsforlife

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Фото: facebook.com/apsforlife

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Фото: facebook.com/apsforlife

Напомним, в начале августа президент Украины Петр Порошенко подписал закон, усиливающий наказание за жестокое обращение с животными. Теперь живодерам может грозить не только штраф от 3400 до 8500 грн, но и до 8 лет тюрьмы.

А 24 июля (еще по старому закону) за издевательство над котом был вынесен первый за долгое время серьезный приговор: суд приговорил киевлянина к 6 месяцам заключения. Также в столице судят еще одного догхантера, который в 2015-м в ботсаду им. Фомина отравил собак.
животные, суд, маньяк, живодер, живодеры
Автор:

Ирина Гинжул

Источник:

"Сегодня"

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