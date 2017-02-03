В Киеве остановился проспект Победы из-за двух крупных ДТП (фото)

Сегодня, 09:15

В первой аварии разбито четыре авто, во второй – еще три

 


На проспекте Победы утром произошло несколько аварий

На проспекте Победы утром произошло несколько аварий

На проспекте Победы утром произошло несколько аварий

На проспекте Победы утром произошло несколько аварий

На проспекте Победы утром произошло несколько аварий
фото: Влад Антонов

На проспекте Победы около метро "Берестейская" в Киеве на протяжении ста метров произошло две аварии. В первой разбито четыре авто, во второй – еще три.

На проспекте Победы возникла масштабная пробка.

screenshot_1_100

Пробка на проспекте Победы. Скриншот с сайта Яндекс.карты

По данным сервиса Яндекс.пробки, по состоянию на 9.15, заторы в городе достигли 6 баллов из 10.
ДТП, пробки, пробка, проспект победы, заторы, аварии, Берестейская, пробки в Киеве
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Транспорт

До центра Киева доехать очень трудно

Киев охватили пробки: стоят мосты и дороги из пригородов

Сегодня, 09:12

По прогнозам "Яндекса", ситуация улучшится в течение часа

Происшествия

Жители Троещины в Киеве не могут выехать в центр из-за аварии на Московском мосту

31 Января, 10:11

Проспект Маяковского стоит, люди идут пешком  

Происшествия

Гаванский мост. Фото: И.Шаповалов

В Киеве из-за ДТП остановилось движение по Гаванскому мосту

27 Января, 13:17

У двух авто повреждены колеса, нельзя проехать в сторону Оболони  

Транспорт

В столице пробки. Фото: AFP

Киев остановился в пробках из-за снега и ДТП

25 Января, 09:21

Уровень дорожных заторов в столице оценивается на шесть баллов

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования