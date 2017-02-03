В Киеве остановился проспект Победы из-за двух крупных ДТП (фото)
В первой аварии разбито четыре авто, во второй – еще три
На проспекте Победы утром произошло несколько аварий
На проспекте Победы утром произошло несколько аварий
На проспекте Победы утром произошло несколько аварий
На проспекте Победы утром произошло несколько аварий
На проспекте Победы утром произошло несколько аварий
На проспекте Победы около метро "Берестейская" в Киеве на протяжении ста метров произошло две аварии. В первой разбито четыре авто, во второй – еще три.
На проспекте Победы возникла масштабная пробка.
Пробка на проспекте Победы. Скриншот с сайта Яндекс.карты
По данным сервиса Яндекс.пробки, по состоянию на 9.15, заторы в городе достигли 6 баллов из 10.
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