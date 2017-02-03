В Киеве остановился проспект Победы из-за двух крупных ДТП (фото)

В первой аварии разбито четыре авто, во второй – еще три

На проспекте Победы около метро "Берестейская" в Киеве на протяжении ста метров произошло две аварии. В первой разбито четыре авто, во второй – еще три.

На проспекте Победы возникла масштабная пробка.

Пробка на проспекте Победы. Скриншот с сайта Яндекс.карты

По данным сервиса Яндекс.пробки, по состоянию на 9.15, заторы в городе достигли 6 баллов из 10.