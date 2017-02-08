В Киеве отпущенный судом грабитель снова совершил ограбление

Сегодня, 14:36

Теперь мужчине грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества

 

Мужчина обратился в полицию, сообщил приметы злоумышленника и его примерное местонахождение. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Мужчина обратился в полицию, сообщил приметы злоумышленника и его примерное местонахождение. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве злоумышленник после объявления приговора за грабеж совершил разбойное нападение.

36-летний иностранец месяц назад получил условный срок наказания за грабеж. Однако это не остановило мужчину, и он продолжил противоправную деятельность.

На этот раз злоумышленник, угрожая ножом, совершил разбойное нападение на киевлянина. Отобрал у мужчины часы, документы, телефон и 200 гривен. Грабителю показалось этого мало, и он потребовал у пострадавшего "отдать долг".

Позже мужчина обратился в полицию, сообщил приметы злоумышленника и его примерное местонахождение. Правоохранители проверили информацию и задержали его неподалеку от места совершения преступления.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, вчера в Киеве на ул. Фучика, 3 неизвестный мужчина совершил разбой под угрозой ножа. Грабитель забрал 3 тыс. грн из ларька.
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Источник:

"Сегодня"

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