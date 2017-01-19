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﻿В Киеве пара со сканером грабила авто http://www.segodnya.ua/img/article/7896/92_main.1484815981.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/92_tn.1484815981.jpg Происшествия Оперативники остановили 21-летнего киевлянина и его 25-летнюю подругу

﻿В Киеве пара со сканером грабила авто

Сегодня, 10:48

Оперативники остановили 21-летнего киевлянина и его 25-летнюю подругу

﻿В Киеве пара со сканером грабила авто

В Дарницком районе столицы полиция задержала парня и девушку, которые при помощи специального оборудования сканировали и грабили припаркованные авто.

Работники оперативно-разыскного отдела получили информацию от дежурного о краже из припаркованного автомобиля на проспекте Петра Григоренко. Злоумышленники, просканировав сигнализацию, среди белого дня похитили из "Хюндай Соната" очки и обувь.

38-летний пострадавший сообщил копам, что сумма материального ущерба составляет 4500 гривен. По полученной информации, оперативники остановили 21-летнего киевлянина и его 25-летнюю подругу. Правоохранители изъяли у них похищенные вещи и сканер, с помощью которого злоумышленники обошли автосигнализацию. Мужчину задержали, он ранее судим за грабеж и совершение ДТП с тяжелыми последствиями.

Полиция проверяет причастность криминального дуэта к совершению аналогичных преступлений в столице. Открыто уголовное производство по статье "Кража", по которой предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
полиция, грабеж, изъяли, пара, злоумышленники
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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