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В Киеве парень ограбил пункт выдачи кредитов, чтобы заплатить за разбитое авто товарища http://www.segodnya.ua/img/article/7894/14_main.1484741186.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/14_tn.1484741186.jpg Происшествия Разбойник угрожал работникам кредитного учреждения пистолетом  

В Киеве парень ограбил пункт выдачи кредитов, чтобы заплатить за разбитое авто товарища

Сегодня, 14:05

Разбойник угрожал работникам кредитного учреждения пистолетом

 

Парню грозит до семи лет тюрьмы
Парню грозит до семи лет тюрьмы. Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

В Киеве молодой парень ограбил кредитное учреждение, чтобы рассчитаться с товарищем, автомобиль которого разбил.

Во время новогодних праздников пункт по выдаче кредитов работал в обычном режиме. Днем в учреждение зашел неизвестный мужчина. Пользуясь отсутствием охраны и других посетителей, он достал предмет, похожий на пистолет, и потребовал деньги.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители зафиксировали и изъяли следы преступления. Приметы злоумышленника передали личному составу полиции.

Полицейские установили лицо, причастное к совершению преступления. Оперативники провели следственно-оперативные мероприятия – и уже через десять дней киевлянин давал показания в Святошинском управлении полиции. Он сознался в содеянном и решил сотрудничать со следствием.

20-летний подозреваемый рассказал, что преступление совершил, чтобы рассчитаться с товарищем, автомобиль которого разбил.

Следственным отделом Святошинского управления полиции продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Парню грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в начале января в Киеве на Святошино после совершения ограбления задержали "гастролера". Заявитель вовремя сообщил правоохранителям о грабеже из автомобиля, и именно это позволило задержать злоумышленника с награбленными вещами.
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Источник:

"Сегодня"

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