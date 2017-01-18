В Киеве парень ограбил пункт выдачи кредитов, чтобы заплатить за разбитое авто товарища

В Киеве молодой парень ограбил кредитное учреждение, чтобы рассчитаться с товарищем, автомобиль которого разбил.

Во время новогодних праздников пункт по выдаче кредитов работал в обычном режиме. Днем в учреждение зашел неизвестный мужчина. Пользуясь отсутствием охраны и других посетителей, он достал предмет, похожий на пистолет, и потребовал деньги.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители зафиксировали и изъяли следы преступления. Приметы злоумышленника передали личному составу полиции.

Полицейские установили лицо, причастное к совершению преступления. Оперативники провели следственно-оперативные мероприятия – и уже через десять дней киевлянин давал показания в Святошинском управлении полиции. Он сознался в содеянном и решил сотрудничать со следствием.

20-летний подозреваемый рассказал, что преступление совершил, чтобы рассчитаться с товарищем, автомобиль которого разбил.

Следственным отделом Святошинского управления полиции продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Парню грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в начале января в Киеве на Святошино после совершения ограбления задержали "гастролера". Заявитель вовремя сообщил правоохранителям о грабеже из автомобиля, и именно это позволило задержать злоумышленника с награбленными вещами.